الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حماس: منح اليهود حق الصلاة فى الحرم القدسى عدوان صارخ على الأقصى

حازم قاسم
حازم قاسم

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن قرار محكمة الاحتلال بمنح اليهود حق أداء صلاة صامتة في الحرم القدسي، يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأضاف قاسم في بيان صحفي، أن هذا القرار يؤكد من جديد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على الشعب الفلسطيني والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع.

وشدد قاسم على أن هذه القرارات الصهيونية لن تغير من حقائق التاريخ ولن تفلح في طمس الهوية الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة.

وتابع قاسم: “شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لمواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف مقدسات الأمة، وصولا لتحرير كامل التراب الفلسطيني واسترداد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية”.

وأوضح قاسم أن تصاعد العدوان على المسجد الأقصى يتزامن مع خطوات تطبيعية لبعض الأطراف في المنطقة، وهو ما تم التحذير منه دائما بأن التطبيع سيشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واختتم قاسم البيان قائلا: “نحيي المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك، الأمناء على هوية المدينة والسياج الحامي لمقدساتنا والسد المنيع في وجه المخططات التهويدية”.

حماس الاحتلال المسجد الأقصى محكمة الاحتلال الشعب الفلسطيني

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