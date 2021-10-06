تباين في إصابات كورونا بعدة دول عربية

شهدت عدة دول عربية تباينا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بيوم أمس .

ففي العراق.. سجلت وزارة الصحة 2519 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتماثلت 3225 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و16 ألفا و623 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و440 حالة، والشفاء إلى مليون و932 ألفا و121 حالة.

أما في ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة 343 ألفا و932 حالة، كما تم شفاء 1324 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 266 ألفا و348 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 4720 حالة .

وفي الإمارات..سجلت وزارة الصحة 156 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737 ألفا و229 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2107 حالات، بالإضافة إلى تعافي 216 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 730 ألفا و309 حالات.

وفي سلطنة عمان ..سجلت وزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 303 آلاف و895 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 4 آلاف و101 حالة، كما تم تعافى 29 حالة شفاء ليبلغ إجمالى المتعافين 299 ألفا و148 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 45 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا، فيما تعافى 41 حالة.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و402 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و732 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و447 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1718 حالة تعاف، موضحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، وتم تسجيل 18 حالة وفاة.

وفي السودان، سجلت وزارة الصحة 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 38 ألفا و670 إصابة، وعدد الوفيات إلى 2922 وفاة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1316 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا، و913 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 829 ألفا و888 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و774 حالة، والشفاء إلى 805 آلاف و800 حالة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و758 ألفا و470 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و341 ألفا و905 أشخاص.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، فيما تماثل 92 مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 231 ألفا و171 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمعافين 139 ألفا و898 شخصا، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 5 آلاف و838 حالة، فيما يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.