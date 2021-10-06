العراق والإمارات يوقعان عقدًا لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء إن العراق والإمارات وقعا عقدًا لبناء خمس محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وصل وزير الطاقة الإماراتي إلى بغداد في وقت سابق من اليوم والتقى بنظيره العراقي وبحثا التعاون الثنائي في قطاعي النفط والطاقة.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، عن وصول وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الإمارات العربية، سهيل محمد المزروعي، إلى بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل كان في استقبال المزروعي.

وعبر المزروعي عن سعادته بزيارة العراق واللقاء بالمسئولين في الحكومة ووزارة النفط، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وآفاق التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة.

وأكد وزير النفط العراقي رئيس اللجنة الوزارية للطاقة، إحسان عبدالجبار إسماعيل، "حرص الحكومة والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وتابع أن هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم آفاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الإماراتية لتوليد 1000 ميجاوات".

وقال "هذه أحد المشاريع المهمة التي تم الاتفاق عليها، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف المعنية، ضمن استراتيجية الحكومة والوزارات المعنية للتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أنها بصدد التعاقد مع السعودية والإمارت بشأن الطاقة الشمسية، فيما أشارت إلى المضي بقوة في مشروع الطاقة الشمسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد موسى لوسائل إعلام عراقية، إن الوزارة ماضية في مشروع تنويع مصادر الطاقة، وسبق لها أن وقعت مع شركة (باور شاين) للطاقة الشمسية بمعدل 2000 ميجاوات، وكذلك تم التعاقد مع شركة توتال الفرنسية، إضافة إلى أنها بصدد التعاقد مع السعودية وشركة مصدر الإماراتية.