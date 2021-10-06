نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصار أكتوبر

تقدم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، اليوم، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وأصدرت النقابة بيانًا جاء فيه: "سطرت القوات المسلحة بكافة أسلحتها في حرب أكتوبر المجيدة تاريخا مجيدا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها، قيادة وشعبا، إلى سبل التقدم والرخاء.. تحيا مصر، تحيا مصر".