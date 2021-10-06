الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء» ينشر إنفوجرافيك عن اليوم العالمي للقطن (فيديو)

القطن المصري
القطن المصري

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "اليوم العالمي للقطن"، الموافق السابع من أكتوبر، وموضوع احتفال هذا العام "القطن من أجل الخير".

واستعرض الإنفوجرافيك مجموعة من البيانات أبرزها: أن 75 دولة موزعة على 5 قارات تنتج القطن، وقد وصل حجم الإنتاج العالمي منه إلى25 مليون طن، كما بلغت الإيرادات العالمية منه 41.2 مليار دولار في السنة. 

ومحليًّا؛ يوفر طن واحد من القطن حوالي 6 فرص عمل في مصر على مدار العام، كما أن فدانًا واحدًا من القطن يوفر 70 يومية عمل للمزارعين في مصر.
وقد نجحت مصر في تحقيق زيادة في إنتاجها من القطن بنسبة 30% خلال العام الجاري 2021، إلى جانب كونها من أبرز الدول في إنتاج القطن الملون، والذي نجحت مؤخرًا في إنتاجه، ليصبح إنجازًا جديدًا في زراعة وإنتاج القطن المصري واستعادته لمكانته العالمية من جديد.

أُطلِق اليوم العالمي للقطن لأول مرة في 2019 في مقر @منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولي للتعرف على أهمية #القطن كسلعة عالمية تُنتج في أكثر من 75 دولة، وإبراز دوره في خلق فرص العمل والحفاظ على #الاستقرار_الاقتصادي للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعي الوحيد الذي يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.  للمزيد عن تطورات ملف القطن في مصر، شاهد فيديو أعده مركز المعلومات عن صناعة  الغزل والنسيج في مصر على الرابط التالي:

أُطلِق اليوم العالمي للقطن لأول مرة في 2019 في مقر @منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولي للتعرف على أهمية #القطن كسلعة عالمية تُنتج في أكثر من 75 دولة، وإبراز دوره في خلق فرص العمل والحفاظ على #الاستقرار_الاقتصادي للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعي الوحيد الذي يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.  للمزيد عن تطورات ملف القطن في مصر، شاهد فيديو أعده مركز المعلومات عن صناعة  الغزل والنسيج في مصر على الرابط التالي:

 

 

القطن المصرى الخير معلومات الوزراء إنفوجرافيك

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