الأربعاء.. مناقشة كتاب «مسلة الأقصر ورحلتها إلى باريس» بالجامعة الأمريكية

تناقش الجامعة الأمريكية، كتاب "مسلة الأقصر ورحلتها إلى باريس"، وذلك بحضور مؤلف الكتاب عالم المصريات الشهير الدكتور بوب براير فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر.

كان نقل مسلة الأقصر من مصر إلى باريس أحد أعظم انتصارات الهندسة في أوائل القرن التاسع عشر؛ خاصة وأنه لم تغادر مصر أي مسلة بهذا الحجم (مائتان وخمسون طناً) منذ ما يقرب من ألفي عام، وتقع مهمة إحضارها على عاتق المهندس الشاب أبولينير ليباس ، وهو رجل يتمتع بعزيمة وقدرة غير عادية، ويعرض الكتاب حكاية مغامرات وإثارة ودراما ، غير معروفة للعالم الناطق باللغة الإنجليزية.

في أغسطس 1832، أبحرت سفينة سفينكس الفرنسية إلى الإسكندرية إلى الالتقاء هناك مع سفينة لوكسور، التي كانت تحمل مسلة الأقصر وتحضره إلى باريس. ثم سحبت سفنكس سفينة لوكسور إلى فرنسا. غادرت السفن في 1 أبريل 1833 ووصلت إلى تولون في 10 مايو. وصلت السفن في شيربورغ في 12 أغسطس 1833.

عمود الجرانيت الأصفر، يرتفع 23 مترا (75 قدم)، بما في ذلك قاعدتها، وتزن أكثر من 250 طن متري (280 طن صغير). وهي مزينة بالهيروغليفية آثار عهد الملك رمسيس الثاني، نظرا للقيود التقنية في اليوم، نقله لم يكن السهل: أمرت الحكومة الفرنسية استعمال مبنى بحري أخف وزنا من قبل ساحة البحرية. هذا القارب المسطح بطول 49 مترا، أبحرت ثلاث سفن سارية تحمل اسم لوكسور فوق نهر النيل إلى الأقصر حيث قام 300 عامل بحفر قناة للسماح للسفينة بالاقتراب من المسلة.

ثم رفع الفرنسيون المسلة برفق، ثم وضعوها في ميدان الكونكورد خلال حفل أقيم بعناية من قبل الملك لويس فيليب لا يعني أي إنجاز هندسي.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت من التقنيات الهندسية المتطورة، فإن عملية النقل الفرنسية الناجحة تسبق النقل الناجح لبريطانيا ل"مسلات كليوباترا" لأكثر من ثلاثين عاما. كانت قاعدة التمثال في الوقت الحاضر تهدف أصلا إلى تمثال الفروسية للملك لويس السادس عشر، ودمرت خلال ثورة 1830. على قاعدة التمثال يتم رسم الرسوم البيانية لشرح الآلات المعقدة التي تم استخدامها للنقل. وتحيط المسلة على كلا الجانبين بنوافير شيدت في وقت الانتصاب. كانت المسلة المصرية الأصلية شملت ستة عشر تمثال، يتم عرضهم في القسم المصري من متحف اللوفر.

بوب برير عالم مصريات مشهور عالميًا أجرى أبحاثًا على الأهرامات والمسلات والمومياوات في خمسة عشر بلدًا، ويعد زميل باحث كبير في حرم بجامعة لونج آيلاند ، وهو مؤلف لسبعة كتب، بما في ذلك مسلسل "The Murder of Tutankhamen " الذي تم بثه على محطة TLC.