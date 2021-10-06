الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رضا حجازي
رضا حجازي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي موزع على المديريات التعليمية أنه في حال ظهور إصابة بفيروس كورونا في المدرسة يجب مراعاة الآتي:

١- إذا لاحظ المشرف الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى يتم استدعاء ولي الأمر ويقوم طبيب المدرسة بالكشف عليه لبيان اشتباه من عدمه بالمرض، ويكون حتّى قدوم ولى الأمر معزولًا بصحبة أحد المشرفين مع ارتدائهما للكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية ويمنع من ارتداء الطالب للكمامة في حالة وجود ضيق للتنفس مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه لمتابعة الحالة وعند التأكد يعزل الطالب لمدة أسبوعين على الأقل مع متابعة المخالطين له.

٢- في حالة إصابة الطالب أو المعلم بناء على تقرير معتمد من التأمين الصحي  يتم إخطار المدرسة والتي تبلغ الإدارة الصحية والتعليمية بالأمر لمتابعة الطالب أو المعلم هاتفيًا، وعند التأكد يحصل على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الأقل.

٣-  في حالة حدوث حالة مؤكدة أو أكثر يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات وتنفيذ آليات الغلق، طبقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٨ بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۲۸.

٤- في حالة حدوث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة يتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته، وإخطار ما يفید مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، سوف تبدأ الدراسة في موعدها دون تأجيل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يومًا.

من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

inbound7280467257374015804
inbound7280467257374015804
inbound3590693391263087888
inbound3590693391263087888
inbound9381696898506003
inbound9381696898506003
inbound3590693391263087888 - قص
inbound3590693391263087888 - قص
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المديريات التعليمية التعليم الفنى العام الدراسي دراسة امتحانات الدوري اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر