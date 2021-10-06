«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي موزع على المديريات التعليمية أنه في حال ظهور إصابة بفيروس كورونا في المدرسة يجب مراعاة الآتي:

١- إذا لاحظ المشرف الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى يتم استدعاء ولي الأمر ويقوم طبيب المدرسة بالكشف عليه لبيان اشتباه من عدمه بالمرض، ويكون حتّى قدوم ولى الأمر معزولًا بصحبة أحد المشرفين مع ارتدائهما للكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية ويمنع من ارتداء الطالب للكمامة في حالة وجود ضيق للتنفس مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية في حالة الاشتباه لمتابعة الحالة وعند التأكد يعزل الطالب لمدة أسبوعين على الأقل مع متابعة المخالطين له.

٢- في حالة إصابة الطالب أو المعلم بناء على تقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة والتي تبلغ الإدارة الصحية والتعليمية بالأمر لمتابعة الطالب أو المعلم هاتفيًا، وعند التأكد يحصل على عزل منزلي لمدة اسبوعين على الأقل.

٣- في حالة حدوث حالة مؤكدة أو أكثر يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات وتنفيذ آليات الغلق، طبقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٨ بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۲۸.

٤- في حالة حدوث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة يتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته، وإخطار ما يفید مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، سوف تبدأ الدراسة في موعدها دون تأجيل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يومًا.

من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

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