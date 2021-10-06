الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ديانا حداد: فخورة بالغناء أمام الرئيس السيسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر

ديانا حداد
ديانا حداد

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها بالوقوف أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ 34 التي حملت اسم "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" .

وقالت ديانا حداد في تصريح لـ"الدستور"، إنها تشرفت للغاية بأن تكون بين أهلها ومحبيها وإخوانها في مصر على حد وصفها، مؤكدة على أنها تشرفت بوجود وحضور فخامة السيد عبدالفتاح السيسي في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة.

وقالت حداد :"يسعدني مشاركتي من خلال أغنية خاصة قدمتها بحب للشعب المصري بعنوان "دوله ولاد البلد دي" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام" .

واختتمت: "كما أنني سعيدة بالوقوف إلى جانب الأوبريت الجماعي مع زملائي الفنانين بعنوان "كمل عبورك"، وشعرت بحالة سعادة شديدة للتعاون معهم في هذه الأغنية" .

وجاءت مشاركة ديانا خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، بأغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها، والثانية حملت اسم "كمل عبورك"، مع الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، منى زكي، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.

أغنية ديانا حداد إنستجرام ديانا حداد الفنانة ديانا حداد بنات ديانا حداد ديانا حداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر