ديانا حداد: فخورة بالغناء أمام الرئيس السيسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها بالوقوف أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ 34 التي حملت اسم "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" .

وقالت ديانا حداد في تصريح لـ"الدستور"، إنها تشرفت للغاية بأن تكون بين أهلها ومحبيها وإخوانها في مصر على حد وصفها، مؤكدة على أنها تشرفت بوجود وحضور فخامة السيد عبدالفتاح السيسي في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة.

وقالت حداد :"يسعدني مشاركتي من خلال أغنية خاصة قدمتها بحب للشعب المصري بعنوان "دوله ولاد البلد دي" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام" .

واختتمت: "كما أنني سعيدة بالوقوف إلى جانب الأوبريت الجماعي مع زملائي الفنانين بعنوان "كمل عبورك"، وشعرت بحالة سعادة شديدة للتعاون معهم في هذه الأغنية" .

وجاءت مشاركة ديانا خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، بأغنيتين، الأولى أغنية وطنية بمفردها، والثانية حملت اسم "كمل عبورك"، مع الفنان تامر حسني وبلقيس، أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان صناع التاريخ، والذي شارك به عدد من الفنانين أبرزهم، منى زكي، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمود حميدة، والشاعر هشام الجخ.