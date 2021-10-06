صحيفة بريطانية: هاري وميجان يستعينا بشركة مشبوهة لإطلاق عمل جديد

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل شوهدت أثناء زيارتها إلى مدير تنفيذي لشركة تسويق تجميل في تلميح إلى أنها قد تكون على وشك إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها.

وتابعت أن ميجان زارت إلى منزل بيل جوتي المؤسس المشارك لجوثي رينكر في كاربينتريا، كاليفورنيا، مع زوجها الأمير هاري، 37 عامًا، وأمها دوريا عدة مرات بين فبراير ومارس.

وأضافت أن الزيارة أثارت تكهنات بأنها ربما تكون قد بدأت خط مستحضرات التجميل الخاص بها، مشيرة إلى أن هاري وميجان قد سافروا أيضًا على متن طائرة خاصة مملوكة لشركة مستحضرات التجميل خلال جولة في مدينة نيويورك.

وأضافت أنه منذ ذلك الحين ، كانت هناك تكهنات بأن ميجان قد تكون على وشك إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها - على خطى عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد وجنيفر لوبيز وهايدي كلوم.

وشوهدت عائلة ساسكس وهم يقزدون سيارتها من ملكية جوثي مع ميجان بجانب هاري ووالدتها دوريا راجلاند في المقعد الخلفي في الأول من مارس.

كانت هناك أيضًا تكهنات بأن المقابلة المثيرة مع أوبرا وينفري تم تصويرها في المزرعة.

وبحسب ما ورد تبلغ ثروة جوثي البالغ من العمر 66 عامًا ، أكثر من 500 مليون دولار (367 مليون جنيه إسترليني) - وقد تم تغريم شركته Guthy-Renker بسبب ممارسات تجارية غير قانونية في السنوات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أنه كان على الشركة دفع 26 مليون دولار في دعوى قضائية جماعية من قبل العملاء الذين ادعوا أن الشامبو تسبب في تساقط الشعر ، في حين تم حظر الإعلانات الخاصة بخط علاج حب الشباب Proactiv في المملكة المتحدة حيث تبين أنها "مضللة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه العائلة المالكة لهجوم جديد من الأمير هاري - حيث يبحث شخصيًا في حياة والدته الراحلة الاميرة ديانا من أجل كتاب جديد.