الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: مرضى كورونا يشغلون 9.8% من أسرة المستشفيات

كورونا في امريكا
كورونا في امريكا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن حوالي 10% من أسرة المستشفيات في الولايات المتحدة يشغلها مرضى كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، وفقًا لبيانات الخامس من أكتوبر.
 وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء نقلًا عن الوزارة أن معدل إشغال مرضى كوفيد-19 للأسرة داخل المستشفيات ما زال بدون تغيير عند 9.8%، مقارنة بما كان عليه أمس.

وبلغ عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا 69 ألفًا و476 سريرًا.
وكان معدل شغل مرضى كورونا للأسرة في المستشفيات 0.3 نقطة مئوية، فوق متوسط الخمسة أيام السابقة، وهو 9.5%. 

وسجلت ولاية إيداهو النسبة الأكبر من الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا في مستشفياتها (20.8%)، تليها ولاية ويست فيرجينيا بنسبة 17.6%.

ويوجد في ولاية تكساس أكبر عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد-19 ، 8545 سريرًا، بانخفاض بنسبة 0.0% عن اليوم السابق، تليها كاليفورنيا (4799 سريرًا)، ليظل بدون تغيير عن اليوم السابق.
 جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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