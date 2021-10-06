كوريا الجنوبية: من الصعب توقع تحول جوهري فوري في العلاقات مع طوكيو

قال السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان كانج تشانغ-إيل، اليوم الأربعاء، إنه من الصعب توقع تحول جوهري في العلاقات المتوترة بين سول وطوكيو في الوقت الحالي، على الرغم من إطلاق حكومة جديدة في طوكيو.

وأضاف كانج في تصريح أوردته وكالة يونهاب الكورية: "ستواصل حكومتنا التعاون مع مجلس الوزراء الياباني الجديد من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بطريقة موجهة نحو المستقبل".

وقد تولى "فوميو كيشيدا" منصب رئيس الوزراء الياباني في وقت سابق من هذا الأسبوع، خلفًا لـ"يوشيهيدي سوغا"، وهو شخصية معتدلة نسبيًّا في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.. وتوقع المراقبون أنه سيحتفظ إلى حد كبير بالسياسة الخارجية للحكومة السابقة.

وقد ظلت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان فاترة بسبب القضايا التاريخية والقيود اليابانية على صادرات بعض المواد الصناعية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية، فضلا عن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط والتى أدت إلي زيادة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.