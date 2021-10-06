الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أمريكا تسعى للحصول على موطئ قدم في الدول المجاورة لأفغانستان

يوري كوكوف
يوري كوكوف

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، يوري كوكوف، أن تعزيز وجود الولايات المتحدة في البلدان المجاورة لأفغانستان سيعني اقتراب البنية التحتية لحلف "الناتو" من الحدود الروسية.

وقال كوكوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" لسان حال الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء: "هناك تهديدات ذات طبيعة جيوسياسية بسبب أن الأمريكيين لا يتخلون عن نواياهم في آسيا الوسطى، بالرغم من انسحاب قواتهم من أفغانستان".

وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي: أن الولايات المتحدة وبحجة مكافحة الجماعات الإرهابية تسعى إلى الحصول على موطئ قدم في الدول المجاورة لأفغانستان، حيث أقاموا قواعد هناك لنشر طائراتهم الجوية دون طيار ومراكز لتدريب العسكريين المحليين وضباط إنفاذ القانون والعمليات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا يعني اقتراب البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي من الحدود الروسية.

شمال الأطلسي الحكومة الروسية الحدود الروسية الولايات المتحدة أفغانستان الأمن الروسي الجماعات الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

في الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر..«الدستور» في جولة داخل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

«الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

القصة الكاملة حول عدم صرف الهضبة على ابنته نور: «أنا عصامية»

أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي يستكمل مسيرة تطهير سيناء من الإرهاب

بلقيس: فخورة بالمشاركة فى أوبريت «كمل عبورك» أمام الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر