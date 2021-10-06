«تعليم الإسكندرية» يفتتح مركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة وسط

افتتح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم، مركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة وسط التعليمية بمدرسة محرم بك الإعدادية بنات، بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة وبعض أسر الشهداء ومنير حلمي وكيل الإدارة ومحمود مرزوق مدير إدارة الموهوبين.

وأكد سعد أن مراكز الموهوبين تعمل على اكتشاف المواهب ورعايتها وصقلها وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار عن طريق ورش العمل في المجالات المختلفة على أيدي المتخصصين.

وقدّم مدير المديرية التحية لأسر الشهداء ولقواتنا المسلحة المصرية في يوم العزة والكرامة تزامنًـا مع انتصارات أكتوبر، مؤكدًا مكانة الشهداء الأبرار الذين قدموا أروع مثل في التضحية والفداء وضحوا بدمائهم وأنفسهم في سبيل تحرير تراب وطننا.

واحتوى المركز على لوحات وأعمال فنية مختلفة متميزة لجميع المراحل التعليمية عن الإسكندرية وحضارة مصر عبر التاريخ وشجرة الشهداء الأبرار وفِكَر علمية مثل مشروع الطاقة الشمسية ومشروع محطات توليد الكهرباء، وركن خاص بالمشروعات القومية في الزراعة والصناعة.

افتتاح مركز الموهوبين

افتتاح مركز الموهوبين

افتتاح مركز الموهوبين

افتتاح مركز الموهوبين