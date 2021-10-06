«حماية النيل» تزيل 520 حالة تعد فى 8 محافظات

ينفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.



وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 520 إزالة في نطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – الغربية – المنوفية – البحيرة – كفر الشيخ – المنيا - قنا"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 65976 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.