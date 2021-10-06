الأسباب والمضاعفات.. كل ما تريد معرفته عن دوالي الساقين

دوالي الساقين يعد أحد الأمراض الشائعة، التي تنتج عن إصابة وريد سطحي بالجسم بالدوالي، نتيجة الوقوف والمشي في وضع مستقيم ما يزيد الضغط في أوردة الجزء السفلي من الجسم، وفقا لموقع healthy.

وفي سياق ذلك، نستعرض أعراض دوالي الساقين

لا تسبب الدوالي أي ألم، و تشمل العلامات التي قد تكون مصابًا بدوالي الأوردة ما يلي:

الأوردة ذات اللون الأرجواني الداكن أو الأزرق

الأوردة التي تبدو ملتوية ومنتفخة

شعور مؤلم أو ثقيل في ساقيك

حرقة وخفقان وتشنج عضلي وتورم في أسفل ساقيك

تفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة

حكة حول واحد أو أكثر من أوردتك

تلون الجلد حول الدوالي

الأوردة العنكبوتية بالقرب من سطح الجلد وغالبًا ما تكون حمراء أو زرقاء.

تظهر الأوردة العنكبوتية على الساقين، ولكن يمكن أن توجد أيضًا على الوجه، تختلف في الحجم وغالبًا ما تبدو مثل شبكة العنكبوت.

أسباب دوالي الساقين

يمكن أن تؤدي الصمامات الضعيفة أو التالفة إلى توسع الأوردة وبالتالي الإصابة دوالي الساقين.

تسبب آلية عمل انقباضات العضلات في أسفل ساقيك التي تعمل كمضخات إلي انفتاح الصمامات الدقيقة في عروقك، واذا كانت هذه الصمامات ضعيفة أو تالفة ، يمكن أن يتدفق الدم للخلف ويتجمع في الوريد ، مما يتسبب في تمدد الأوردة أو التواءها.

عوامل الخطر

تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بالدوالي:

السن: يزداد خطر الإصابة بالدوالي مع تقدم العمر، فتتسبب الشيخوخة في تآكل الصمامات الموجودة في الأوردة والتي تساعد في تنظيم تدفق الدم.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، فقد تكون التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل أو انقطاع الطمث عاملاً لأن الهرمونات الأنثوية تميل إلى إرخاء جدران الوريد، كما تزيد العلاجات الهرمونية، مثل حبوب منع الحمل، من خطر إصابة النساء بدوالي الأوردة.

الحمل: أثناء الحمل يزداد حجم الدم في جسمك للمساعدة في نمو الجنين، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية حيث تتضخم الأوردة في ساقيك، و قد تلعب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل دورًا أيضا في تكوين الدواللي.

تاريخ العائلة: إذا كان أفراد الأسرة الآخرون مصابين بالدوالي ، فهناك فرصة أكبر لإصابتك بالدوالي أيضًا.

البدانة. تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأوردة.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: لا يتدفق دمك جيدًا إذا كنت في نفس الوضع لفترات طويلة.



مضاعفات دوالي الساقين

يمكن أن تشمل مضاعفات الدوالي على الرغم من ندرتها ما يلي:

قرحة الجلد: قد تتشكل تقرحات مؤلمة على الجلد بالقرب من الدوالي ، خاصة بالقرب من الكاحلين، و عادة ما تبدأ بقعة متغيرة اللون على الجلد قبل ظهور القرحة لذلك راجع الطبيب علي الفور عند ظهور هذه القرحة علي جسمك.

جلطات الدم: في بعض الأحيان تتضخم الأوردة العميقة داخل الساقين وقد تصبح الساق المصابة مؤلمة ومتورمة، و يتطلب أي ألم أو تورم مستمر في الساق عناية طبية لأنه قد يشير إلى وجود جلطة دموية.

النزيف: قد تنفجر الأوردة القريبة جدًا من الجلد مما يسبب نزيفً الدواللي.



الوقاية من دوالي الساقين



لا توجد طريقة لمنع الدوالي من الظهور تمامًا، لكن يمكن تحسين الدورة الدموية والتخفيف من توتر العضلات، كما يمكن أن تساعد هذه الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لعلاج الانزعاج الناتج عن الدوالي في المنزل في منع الدوالي مثل :

مراقبة الوزن .

تناول نظام غذائي غني بالألياف وقليل الملح.

تجنب ارتداء الكعب العالي والجوارب الضيقة.

رفع الساقين أثناء النوم .

تغيير وضعية الجلوس أو الوقوف بانتظام.