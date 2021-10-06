الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 9 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالمنيا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى

تباشر النيابة العامة بالمنيا، اليوم، التحقيق في إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام مركز بنى مزار بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى، شمال نزلة الشيخ فضل بمركز بنى مزار، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث فى إصابة 9 أشخاص وهم، حسن عبد الحميد حسن، 34 سنة، مقيم بمحافظة البحيرة، أحمد عبد الله، 14 سنة، عبد الله سعيد عبد الله، 16 سنة، محمد كمال محمد حسين، 15 سنة، حمادة أحمد سالم، 36 سنة، مقيمون بدشنا بمحافظة قنا، عبد الشافى محمد حامد، 56 سنة، مقيم دار السلام بسوهاج، ممدوح السيد صديق، 45 سنة، إبراهيم حسن على، 35 سنة، حسين أحمد جعيدى، 27 سنة، مقيمون بأخميم سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

طرق القيادة الأمنة

يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك، و يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم، و يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك، كما يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك، و التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك، و يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة، ويجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية، ويجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع، ويجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

دار السلام محافظة قنا أمن انقلاب سيارة الأجهزة الأمنية الطريق الصحراوي اجهزة الامن النيابة العامة محافظة البحيرة

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