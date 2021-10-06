الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العلاقات العسكرية لتايوان مع بكين تراجعت لأدنى مستوياتها في 4 عقود

تايوان والصين
تايوان والصين

قال وزير الدفاع في جزيرة تايوان، إن العلاقات العسكرية لتايوان مع بكين قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أربعة عقود، عقب خروق صينية كبيرة متتالية لمنطقة الدفاع الجوي التابعة لتايبيه.

وأضاف تشيو كوو-تشنغ أمام البرلمان اليوم الأربعاء: «بالنسبة للجيش فإن الوضع الحالي هو الأكثر قتامة خلال أكثر من 40 عاما منذ انضمامي إلى السلك العسكري».

وجاءت تصريحاته عقب خرق 150 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي لتايوان منذ إحياء بكين العيد الوطني الجمعة الماضي.

واستتبعت الخروق انتقادات من واشنطن، فيما حذرت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في مقالة نشرت الثلاثاء من «عواقب كارثية» إذا سيطرت الصين على الجزيرة.

وتعيش تايوان تحت التهديد المستمر بغزو من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها يجب أن يعود إليها وبالقوة إذا لزم الأمر.

والرئيس الصيني شي جينبينغ الذي قال إن تحول تايوان إلى جزء من البر الرئيسي «أمر لا مفر منه»، وصف أيضا العلاقات بين الصين وتايوان بأنها «قاتمة»، في رسالة تهنئة إلى الزعيم المنتخب حديثا لحزب الكومينتانغ الصديق لبكين الأسبوع الماضي.

وحذر وزير الدفاع التايواني من أن أدنى إهمال أو سوء تقدير من شأنه أن يثير أزمة في مضيق تايوان، مضيفا أن بكين ستكون في وضع يتيح لها شن هجوم كاسح في 2025. وقال «إنها قادرة الآن لكن عليها احتساب الكلفة التي ستتكبدها والنتيجة التي ترغب في تحقيقها. بعد 2025 تنخفض الكلفة والخسائر إلى أدناها»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقد عززت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية منذ انتخاب تساي في 2016، إذ تعتبر الرئيسة الجزيرة «مستقلة بالفعل» وليست جزءا من «صين واحدة».

في غضون ذلك، وصل وفد يضم أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة وزير دفاع سابق اليوم إلى تايوان للقاء الرئيسة تساي، رغم معارضة السفارة الصينية في فرنسا.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية احتجاجات الصين معتبرة أن أعضاء مجلس الشيوخ يتمتعون بحرية التنقل. ورحبت تايوان بعدم رضوخ أعضاء مجلس الشيوخ لضغوط بكين والقيام بزيارتهم.

وكتبت تساي في تغريدة «نرحب بحرارة في تايوان بالوفد الفرنسي برئاسة السناتور آلان ريشار. أتطلع إلى لقائكم والعمل معا لتعزيز العلاقات بين تايوان وفرنسا».

وحذرت السفارة الصينية في تعليقاتها الأخيرة على موقعها الالكتروني من أن الزيارة ستضر بمصالح الصين والعلاقات بين البلدين وبـ«صورة فرنسا».

جزيرة تايوان العلاقات العسكرية بكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

«الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

في الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر..«الدستور» في جولة داخل متحف السادات بمكتبة الإسكندرية

القصة الكاملة حول عدم صرف الهضبة على ابنته نور: «أنا عصامية»

أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي يستكمل مسيرة تطهير سيناء من الإرهاب

لرحلات الشتاء.. أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر