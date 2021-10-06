الزهيري: إصدار وثيقة خاصة بالمطور العقاري ستعمل على انتعاش سوق العقارات

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن إصدار وثيقة خاصة بالمطور العقاري ستعمل على انتعاش سوق العقارات حيث ستكون الوثيقة ضامنة لعملية البيع والشراء.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع العقاري سيتأثر إيجابيا بإصدار وثيقة التأمين، موضحا أن القطاع العقاري كان يحتاج الي هذه الوثيقة من أجل إرسال رسالة رسالة إيجابية للمتعاملين في السوق.

وأكد الزهيري أن مهمة قطاع التأمين هو تلاشي المخاطر الناتجة عن عمليات البيع والشراء.



وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية في تصريحات له، إن مشروع القانون يظهر للنور خلال فترة لن تزيد عن 6 أشهر.

وأضاف أن تنظيم السوق العقاري والعلاقة بين أطرافه الثلاثة من الحكومة والمطور والعميل يفيد كل أطراف المنظومة والسوق العقاري بالكامل، مشيرا إلى أن هناك طفرة عمرانية أدت إلى اختلاف شكل السوق العقاري.

أوضح أن الحفاظ على صناعة التطوير العقاري نظرا لدور القطاع في حجم الدخل القومي وإسهامه الكبير، أصبح أحد التوجهات الرئيسية للدولة، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وترفيق الأراضي وتوفيرها للعملاء أصبح من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمطورين وتم حل تلك الأزمة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف ضبط السوق ليس حاليا فقط ولكن من قبل ذلك، لافتا إلى أن حساب الضمان escrow account أحد الاقتراحات التي تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.

وأضاف أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% هو التأكد من جدية المطورين واحتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري بما يحقق التكامل ويعزز الموقف المالي للكيان الجديد، لافتا إلى أن أغلب المطورين العقاريين يركزون على تنمية المشروعات السكنية الفاخرة.