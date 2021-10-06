اصطدام قطار بمقطورة جرار زراعي في الدقهلية (صور)

اصطدم قطار "المنصورة – المطرية" بالدقهلية بمقطورة جرار زراعي محملة بمحصول الذرة، ما تسبب في إحداث تلفيات في المقطورة، وذلك أمام قرية "كفر علام" دائرة مركز منية النصر، وفر قائد الجرار به هاربًا فور وقوع الحادث.

اصطدام قطار بمقطورة جرار زراعي

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث قطار من إدارة شرطة النجدة، وذلك بالقرب من قرية كفر علام دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان الحادث وتبين وجود مقطورة جرار زراعة محطمة على جانب السكة الحديد، ولا توجد أي خسائر أو إصابات بشرية.

اصطدام قطار بمقطورة جرار زراعي

وتسبب الحادث في توقف القطار بعض الوقت واستأنف رحلته إلي مدينة المطرية بعدها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت إحدى شهود الواقعة أن جرارًا زراعيًا بمقطورة محمل بمحصول الذرة، كان يمر من على السكة الحديد، وقت مرور القطار، ما تسبب في اصطدام القطار بمقطورة الجرار فيما نجا سائق الجرار، لعبوره السكة الحديد ولم يتوقف في المكان وغادره سريعا.

وأوضحت أن القطار خرج من محطة المنصورة في موعده الساعة 11:50 ووقع الحادث أمام قرية كفر علام، مركز منية النصر، وتوقف القطار بعض الوقت وتأكد من عدم وجود أي خسائر بشرية، وأن الخسائر في المقطورة ومحصول الذرة، واستأنف رحلته إلى مدينة المطرية بعد ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

اصطدام قطار بمقطورة جرار زراعي

كما قام محافظ الدقهلية صباح اليوم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنصورة بمناسبة إحتفالات مصر بذكري انتصارات السادس من أكتوبر 1973م يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، واللواء شريف المواردي مدير المخابرات العامة واللواء أحمد سمير، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، والعميد وائل أبو الفتوح مدير المخابرات الحربية والعميد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.