وزير الدفاع الروسي: مناورات «الغرب - 2021» أثبتت قدرتها على ضمان أمن المنطقة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة (الغرب - 2021) أثبتت قدرة قوات البلدين على ضمان أمن المنطقة بشكل فعال.



وقال وزير الدفاع الروسي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن "الهدف من هذه المناورات يتمثل في رفع مستوى مهارة القوات الروسية والبيلاروسية على تنفيذ المهام المخصصة لها بدرجة عالية من الفعالية لضمان الأمن في المنطقة"، معتبرا أن الهدف قد تحقق بالكامل.

وأضاف: "حوالي 200 ألف شخص شاركوا في هذه المناورات الاستراتيجية، من بينهم حوالي 2000 عسكري من منتسبي القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الدول"، مشددا على أن إجمالي عدد المشاركين في المناورات لم يكن يتعارض مع وثيقة فيينا.

جدير بالذكر أن المناورات الاستراتيجية المشتركة الروسية البيلاروسية (الغرب - 2021) تمت في الفترة من 10 - 16 سبتمبر الماضي.