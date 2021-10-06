بوتين: الاقتصاد العالمي يتعافى بنجاح والطلب على الطاقة في ازدياد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد العالمي يتعافى بنجاح بعد أزمة العام الماضي، والطلب على مصادر الطاقة آخذ في الازدياد وبالتالي ترتفع الأسعار.

وأضاف بوتين- خلال اجتماع حول قضايا الطاقة اليوم الأربعاء- أن روسيا مستعدة للعمل على استقرار سوق الطاقة العالمية، مشددًا على أن بلاده كانت ولا تزال مُوردًا مُوثوقًا للغاز الطبيعي للمستهلكين في أوروبا وآسيا.

وانتقد ممارسات الشركاء الأوروبيين في سوق الطاقة، مشيرًا إلى أنها ممارسات خاطئة، قائلًا: "لقد تحدثنا مع المفوضة الأوروبية السابقة، التي كانت جميع أنشطتها تهدف إلى تقليص العقود طويلة الأجل بهدف الانتقال لتداول الغاز في البورصة".

وأكد أن هذه السياسة اتضح أنها خاطئة تمامًا، مشددًا على أن سوق الطاقة العالمية لا تتحمل الضجيج والارتباك، مشيرًا إلى أن التصرفات غير المحسوبة أدت إلى أزمة نراها في أوروبا في الوقت الحالي.