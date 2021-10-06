الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية السودان تؤكد تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها مع تونس

مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي

أعربت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقاتها مع تونس عبر تفعيل كل مجالات التعاون المشترك التي سترتقي بالعلاقات إلى آفاق أرحب تعبر عن طموحات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال المهدي، اليوم الأربعاء، لشفيق حجي سفير الجمهورية التونسية لدى السودان، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في البلدين.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن أملها في أن تستقر الأوضاع في تونس، بما يضمن تحقيق طموحات وتطلعات الشعب التونسي في الديمقراطية والحكم الرشيد.

من جانبه، قدم السفير التونسي شرحا لآخر التطورات السياسية والراهن السياسي في تونس بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأكد السفير التونسي ضرورة المضي قدما في التعاون المشترك خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل، إضافة لتفعيل اللجان العليا المشتركة، مشددا على دعم تونس للسودان في قضية سد النهضة وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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