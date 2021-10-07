الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ماذا لو حضر جيل الألفينات حرب أكتوبر: «كنا هنحاربهم ببابجي»

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

يحتفي المصريون في مثل هذا اليوم بذكرى نصر أكتوبر، فيبدأ الجميع من أول اليوم بالاحتفال بطرق مختلفة، خاصة بمواقع التواصل فيحرص البعض على نشر نغمات وطنية أو صور تدل على أيام الحرب.

يتمنى كل شاب مصري أن يكون قد حضر تلك الأيام وواجه العدو من أجل الوطن، وحاورت "الدستور" بعض الشباب مواليد 2000 عما كان سيقومون به لو شاركوا بالحرب، وقال شادي حسين، 17 عامًا، أحد أبناء الجيزة إنه لو كان شارك في حرب أكتوبر لواجه العدو بوجه مكشوف دون خوف أو تردد: "كنت هضرب عليهم ببندقية سكوب 6"، مضيفًا أنه كان سيعيش في أجواء لعبة بابجي.

بينما قال محمد جمال، 15 عامًا، إنه كان سيواجه بالعدو بالاختراق عن طريق برامج الكمبيوتر التي يمكنها أن تسرب الخطط التي يضعها العدو لمواجهة جنودنا المصريين.

"كنت ههكر تليفوناتهم وهسرق منهم معلومات وابعتها للجيش يبقى تخصصي كشف الخطط للجيش"، هكذا حدد محمد دوره لو جاءت له فرصة المشاركة، كما أنه سيساعد الجيش في الاستماع لاتفاقيات العدو ضد مصر.

وقال مروان، الذي يقطن بالمعادى إنه لو سنحت له الفرصة للمشاركة في حرب أكتوبر كان سيأخذ سيلفى مع كل عسكري سيقوم بقتله، وينشر صورهم بمواقع التواصل بعد الانتهاء من الحرب.

وأكد أنه كان سيعطي درسًا قويًا للأعداء الذين يحاولون النّيل من مصر من خلال قتلهم بأبشع الطرق وجعلهم أضحوكة أمام شعوبهم من خلال منصات التواصل: “لو كانت السوشيال موجودة كنا هندى للأعداء درس يخليهم مايفكروش يحاربونها تاني”.

إسرائيل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الشباب الحرب الشعب المصري أكتوبر 1973 الجدير بالذكر أن الشعب المصري يحتفل اليوم بحرب اكتوبر 1973 وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى واستعاد أرض سيناء بعد أن كانت احتلتها لمدة 6 أعوام وحقق الجيش المصرى الانتصار على

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

رئيس «مكافحة كورونا»: لا نستطيع تحديد موعد انتهاء ذروة الموجة الرابعة

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

البرازيل تقترب من الوصول إلى 600 ألف حالة وفاة إجمالية ناجمة عن كورونا

انخفاض في درجات ونشاط للرياح.. تفاصيل حال الطقس خلال الـ72 ساعة

طرح 9.5 مليون سهم من مانشستر يونايتد للبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى