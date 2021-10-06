الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تطرح لحومًا هندية وبرازيلية وسودانية في فروع المجمعات

لحوم
لحوم

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لحومًا هندية وبرازيلية وسودانية في فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنويع مصادر اللحوم المجمدة والطازجة المستوردة.

وقال محمد كمال مدير فرع المجمع الاستهلاكي أحمد عرابي بالمهندسين والتابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ"الدستور": إنه تم طرح لحوم هندية بسعر 55 جنيهًا للكيلو الواحد، وكيلو اللحوم البرازيلية 65 جنيهًا، وكيلو اللحمة السوداني بسعر 90 جنيهًا.

وأضاف كمال أنه يتم طرح كيلو أسماك ماكريل بسعر 44 جنيهًا، ومكرونة هولندي بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وسردين عماني بسعر 16 جنيهًا للكيلو، وكيلو الباسا أبيض بسعر 39.75 جنيه، وكيلو أوراك دواجن بسعر 34.75 جنيه.

من جهتها، قالت هدى جنيدي موظفة بيع بالفرع، إن أكثر السلع  التي تشهد إقبالًا من قبل المواطنين خارج المنظومة التموينية، على اللحوم والدواجن والمفروم والفيليه والزيت والسكر والمسلي والأجبان والمنظفات.

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