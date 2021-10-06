الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في المجمعين الخدمي والزراعي بدنديل

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ضمن المشروع القومي لتطوير القرى،خلال زيارته، اليوم، لقرية دنديل بمركز ناصر في طريق عودته من زيارة قاعدة بني سويف الجوية لتقديم التهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

c4055f2a-cfdc-4300-b7fb-756b0b5c0fa1
محافظ بنى سويف 

ورافقه  خلال الجولة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر

وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع  المجمع الخدمي بدنديل الذي يضم عددا من المكاتب التي ستقدم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة  مميكنة وحديثة، وتشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري)،  ويتم إنشاء المجمع ضمن 6 مجمعات جار إنشاؤها بالمجالس القروية الأم بدائرة المركز، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم تلك الخدمات داخل مبني واحد بهدف توفير الوقت والجهد على أهالي قرية دنديل وتوابعها، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في المجمع الزراعي بالقرية  والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي

8b2dbfca-0943-42ac-9831-cfe764e957bb
محافظ بنى سويف 

كما توقف المحافظ لمتابعة أعمال تطهير إحدى الترع بزمام نجع الديب، موجها الجهات المختصة من الري والوحدة المحلية بمتابعة أعمال التطهير ورفع نواتج التطهير أولاً بأول، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع للحفاظ على الأرض الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والفلاحين للحفاظ على المياه وعدم تلويثها أو إلقاء المخلفات بها والمحافظة على البيئة المحيطة بهم.

bf7d0eff-9888-4039-8f2d-e8efa2817397
محافظ بنى سويف 
بني سويف محافظة مشروعات المبادرة الرئاسية الجهاز المركزي للتعمير حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي يستكمل مسيرة تطهير سيناء من الإرهاب

لماذا غاب رئيس الزمالك عن افتتاح مونديال الأندية لليد؟

الرئيس السيسى يوقع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

سمير فرج: «السيسى» هو الملازم أول الوحيد الذى حصل على امتياز تحت قيادتى

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران