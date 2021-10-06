«فشلنا في إنقاذها».. طبيب يسرد اللحظات الأخيرة في حياة الأميرة ديانا

تُوفيت الأميرة ديانا في حادث سير بتاريخ 31 أغسطس 1997، وذكر منصف دهمان الطبيب الذي كافح لإنقاذ حياتها في روايته "كل شيء ممكن" بدءا من محاولة إنقاذ نبضات القلب، وتكريمًا للشهر القومي للتوعية بالأمراض الحرجة في الولايات المتحدة، نسلط الضوء على أهمية التعرف على الأمراض الخطيرة مثل السكتة القلبية.

لحظة استدعاء طبيب الطوارئ



في حديثه لموقع " الديلي ميل" يحكي “منصف” لحظة استدعائه للمساعدة قائلا: "كنت مستريحًا في غرفة العمل عندما تلقيت مكالمة من كبير أطباء التخدير المناوب، يطلب مني الذهاب إلى غرفة الطوارئ، ولم يتم إخباري بأنها الأميرة ديانا، وما عرفته من مكالمة الهاتف أن هناك حادث خطير تعرضت له امرأة شابة".

وأضاف أنه على الرغم من عدم علمه بأن الأمر يتعلق بالأميرة، إلا أنه كان يعلم أن الأمر خطير بشكل خاص لأنه تلقى مكالمة من مثل هذا الزميل رفيع المستوى، وعند وصوله لغرفة الطوارئ علم أنها الأميرة ديانا.

وأظهرت الأشعة السينية أن الأميرة تُعاني من نزيف داخلي، في الساعة 2.15 صباحًا تقريبًا، عانت من سكتة قلبية وتم تدليك قلبها.

وتابع: تم القيام بهذا الإجراء لتمكينها من التنفس، فقد كان قلبها لا يعمل بشكل صحيح.

فشل محاولات الإنعاش

واستطرد:" لقد جربنا الصعق بالصدمات الكهربائية عدة مرات ، كما فعلت في غرفة الطوارئ، قمنا بتدليك القلب مره أخري، كما تناول أحد الأطباء المتواجدين الأدرينالين، لكننا لم نتمكن من جعل قلبها ينبض مرة أخرى.

وأختتم: "لقد قاتلنا بجد، حاولنا كثيرًا ،لدرجة أننا لم نلاحظ مرور الوقت، فعلنا كل ما هو ممكن لإنقاذ الأميرة.