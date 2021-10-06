«بيطري قنا» الرابع على الجمهورية في الجولات التفتيشية على أسواق اللحوم

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في قنا، حصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الجولات التفتيشية و تحريرالمحاضر الخاصة بقطاع التفتيش على اللحوم بمعدل 94 محضر خلال شهر سبتمبر الماضى، مما اأى إلى ضبط الأسواق وتوافر اللحوم الصحية والأمنة للمواطنين بالمحافظة.

و أكد محافظ قنا على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك،في التفتيش علي الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، والدواجن، والأسماك، والهايبر ماركت، والثلاجات، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والمجازر ومتابعة الذبح السليم، وسلامة الذبيحة، مما يؤدى إلى توفير لحوم خالية من الأمراض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأضاف الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية لا تدخر جهدا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الأسواق وتطهيرها من اللحوم غير الصالحة والمجهولة المصدر ، بالإضافة الى ضبط الأسعار، وحماية المواطنين من الأمراض الناتجة عن استخدام تلك اللحوم .