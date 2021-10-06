الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الكشف على 965 مواطن في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقنا

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 965 مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع "279 حالة طب أطفال، 238 حالة باطنة، 179 حالة جراحة عظام، 133 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 62 حالة جراحة عامة، 43 حالة نساء وتوليد، 31 حالة تنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 46 حالة وإجراء الأشعة لـ 25 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورون حضرهما 69 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

  

طلاق وزارة الصحة الكشف الطبى قنا عبدالفتاح السيسي جابر الصحة

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