«المؤبد» لقاتل محفظ قرآن فى البحيرة

َقضت الدائرة ١٢ بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة في مبنى محكمة إيتاي البارود بمعاقبة المتهم بقتل محفظ قرآن مقيم بمركز كوم حمادة، بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المستخدم، ومقابل الأتعاب الجنائية وأتعاب المحاماة، وقبول الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت ١٠٠ ألف جنيه وواحد.

وشكك الدفاع في عدد الطلقات التي أصابت المجنى عليه، قائلا إن عدد الطلقات ٣ فقط بحسب شهادة الشهود في حين أن اعترافات المتهم قالت بإطلاق ٤ طلقات.

كما شكك في اعترافات المجنى عليه والتى قال إنها أخذت تحت ضغط.

وقال محامي المتهم بقتل محفظ القرآن، إن موكله أصاب المجنى عليه فقط، وتم نقله حيا، وأنه توفي في المستشفى نتيجة عدم وجود إمكانيات لإسعافه، وليس بسبب إصاباته التى أحدثها المتهم.

وتشكلت الدائرة لمحاكمة المتهم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين وتامر محمد علاء الدين عتمان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط مباحث مديرية أمن الغربية، من ضبط مسجل خطر "تيمور الكندوز" مرتكب واقعة مقتل الشيخ عماد محفظ القرآن الكريم بطلقات نارية بالطريق الزراعي بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وترجع أحداث الواقعة، بتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إيتاي البارود العام، يفيد بوصول شاب مصاب بطلقات نارية.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "عماد عبدالمنعم عبداللطيف"، 35 عامًا، ومقيم بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، وتوفي متأثرًا بإصابته بطلقات نارية أعلى الفخذ الأيسر وتهتك بالأنسجة والشرايين، وأسفل البطن بمنطقة العانة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، ضم العقيد حازم خيري رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت، والمقدم إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشونة معاون اول المباحث لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "تيمور الكندوز" -مسجل خطر- ومقيم في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وسبق اتهامه في 3 جرائم قتل، آخرهم جناية قتل 2020 مركز المحلة.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط مباحث مديرية أمن الغربية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث،