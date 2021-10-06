الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شعبان: «صباح النصر كل عام واحنا في عبور مستمر»

النجم مصطفى شعبان
النجم مصطفى شعبان

حرص النجم مصطفى شعبان، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودحر جنود البغي والعدوان واجتياح خط بارليف.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : "صباح النصر.. كل سنة وجيش وشعب مصر فى انتصار ومجد.. كل عام واحنا فى عبور مستمر بإذن الله".

مصطفى شعبان

ونشر صورة له من كواليس تصوير مسلسل «العميل 1001» والذي جسد خلاله دور الشهيد عمرو طلبة، وعلق قائلا :«في وطن واحد.. بنتولد فيه ونعيش فيه ونموت فيه».

مصطفى شعبان

وتحتفى مصر، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، حيث تسابق رموز المؤسسة الدينية الإسلامية على تقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين على أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.

الزهور تزين قبور الأبطال 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدأ اجتماعه بتقديم التهنئة للشعب المصرى وأبنائه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتـاح السيسي وضـع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

و أكد راضي، أن الرئيس عبد الفتـاح السيسى أصدر قراراً بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق، وترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.

النجم مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان يهنيء الشعب المصرى احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر 48 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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