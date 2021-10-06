الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. قوات أمنية تحاصر خلية إرهابية في الخرطوم

قوات أمنية تحاصر
قوات أمنية تحاصر خلية إرهابية في الخرطوم

أفاد شهود عيان في السودان، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية أغلقت طريقاً يشق منطقة جبرة جنوب الخرطوم بالقرب من مكان وجدت فيه خلية إرهابية قبل يومين.

وقالت مصادر صحفية إن قوات سوادنية مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات، نفّذت عملية أمنية جديدة لمداهمة خلية إرهابية جنوب العاصمة، تستهدف خلية إرهابية، تستغل بناية من 5 طوابق في منطقة جبرة.

وجرى خلال المداهمة تبادل لإطلاق نار في محيط مقر الخلية الإرهابية.

في حين عثرت القوات المشتركة على مواد متفجرة وشعارات تنظيم داعش بشقة تستغلها الخلية الإرهابية الجديدة، مؤكدة أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار ولم يتسن توقيف أحد منهم.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان أنه تم فتح طريق البيبسي بضاحية جبرة، حيث دوهمت الخلية، أمام حركة السير بعد إغلاقه لساعات وعادت لطبيعتها.

وجاءت هذه الحادثة بعد يومين من إعلان السلطات الأمنية في السودان، مقتل عسكري و4 مسلّحين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة بجنوب العاصمة الخرطوم، أثناء تنفيذ قوة أمنية - عسكرية مشتركة مداهمة لمخبأين، بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.

السودان قوات الأمن الخرطوم خلية مسلحة

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وائل لطفي

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