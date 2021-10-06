الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستقبل وطن أسيوط يوزع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب والأطفال الأيتام

توزيع شنط مدرسية
توزيع شنط مدرسية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام ببعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتى ينظمها امانة حزب مستقبل وطن بأسيوط.

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توزيع شنط مدرسية

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة آل جودة الخيرية ، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد (2021/ 2022) وذلك بمركز شباب الفتح والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمين عام الحزب بالمحافظة.

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توزيع شنط مدرسية

وذلك بحضور النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد مصطفى بكرى امين حزب مستقبل وطن بمركز الفتح وبعض أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

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توزيع شنط مدرسية

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب من النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب ورئيس مؤسسة ال جودة الخيرية.

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توزيع شنط مدرسية

ثم قام المحافظ والقيادات الحضور بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب واطفال بعض الجمعيات الاهلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.

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توزيع شنط مدرسية

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الاسر الاكثر احتياجا والاطفال الايتام فى كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الادوات والحقائب المدرسية والزى المدرسى للاطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ، مضيفًا بأن المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة قامت بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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توزيع شنط مدرسية

ووجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية الكريمة " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمختلف قرى ونجوع المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واقامة كافة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

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توزيع شنط مدرسية

وأشار النائب احمد حسين جودة إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية تهدف لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لهم وخاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد لافتا الى تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف مراكز المحافظة لدعم الاسر الاكثر احتياجا طول العام الدراسى وفى مختلف المناسبات، مؤكدًا أن هذه المعارض تأتى انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

حزب اسيوط محافظة مستقبل وطن الشباب والرياضة مصطفى بكرى مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة المجتمع المدنى عضو مجلس النواب التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية حزب مستقبل وطن

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وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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