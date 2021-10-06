أسيوط تكرم مديري وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانية لجهودهما في العمل

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خالد مصطفى مدير مشروع وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، وأحمد عبدالله مدير الحملة الميكانيكية بمركز أسيوط لجهودهما وتفانيهما في العمل، و تم منحهما شهادة تقدير لجهودهما وتفانيهما في العمل بالمحافظة، متمنياً لهما دوام التوفيق والتقدم مطالباً أن يكون هذا التقليد نموذجاً يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير.

تكريم وحدة الانقاذ



وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديري الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة والحملة الميكانيكية بمركز أسيوط خلال الفترة الماضية واستجابتهما السريعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية من الجهاز التنفيذي للمحافظة، لتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية طلباتهم بالإضافة إلى جهودهما في تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل ورفع قدرات وكفاءة العاملين.

وأوضح أن التكريم هو مجرد تقدير وعرفان لمسيرة العطاء والتفاني المستمرة في العمل طيلة هذه الفترة وما يتم تقديمه للمحافظة ومواطني أسيوط من خلال عملهما ووفقاً للامكانات المتاحة لديهما متمنياً الاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل وخدمة للوطن العزيز وأبنائه ومواطنيه في ظل قيادة حكيمة للبلاد ولنا في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القدوة والمثل الذي لا يكل ولا يمل في اقتحام الصعاب وتطوير القطاعات وإنشاء المشروعات والعمل على توفير الخدمات للمواطنين على كافة الأصعدة.

تكريم وحدة الانقاذ

جدير بالذكر محافظ أسيوط يناشد المواطنين دائمًا بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.