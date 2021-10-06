خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021 بالتفصيل

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية وتتحكم في مؤشرات البحث العالمية تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والأوراق المطلوبة في التقديم والكليات المتاحة للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021

يستطيع الطلاب الحاصلين على دبلوم التجارة الفني والمتقدمين بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات المتاحة لهم للعام الدراسي المقبل (2021- 2022) الاستعلام عن اسم الكلية المرشحين لها وفقا لضوابط مكتب التنسيق وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها

كتابة تشعيب الطالب (علمي، أدبي)

الضغط على كلمة استعلام

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب بالتفصيل

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021-2022

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية "دبلوم التجارة" أعداد أوراق التقديم في الكليات المرشحين للدراسة فيها خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022 وفقا لضوابط مكتب التنسيق حيث يفضل بين الطلاب من خلال مجموع الطالب ووجود أماكن شاغرة في الكلية المرغوب فيها وتخصص الطالب المتوافر في الكلية المرشح لها والتي تتلخص فيما يلي:

شهادة الحصول على شهادة الثانوية الفنية "دبلوم التجارة" موضح بها الدرجات الحاصل عليها والنسبة المئوية

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر

بطاقة الرقم القومي سارية

عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب 4*6

ملف بلاستيكي للتقديم

شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد مختومة

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رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم التجارة 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021 والكليات المتاحة لهم في تنسيق الجامعات من أبرز الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ولعل أبرزها (كلية التجارة، كلية التربية، كلية السياحة والفنادق، المعاهد التجارية المتوسطة والعليا التابعة لوزارة التعليم العالي) والبالغ عددهم 50 كلية و150 معهدا فنيا متاحة للطلاب.