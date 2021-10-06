«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 22

وادى النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 27 21

رفح 27 21

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 27 14

الطور 31 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 30 20

بنى سويف 30 21

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 31 21

قنا 32 22

الأقصر 33 23

أسوان 35 22

إدفو 36 22

أبوسمبل 35 23

الوادى الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23