رئيس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: القوات المسلحة تقوم بدور كبير في الحرب والسلم

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة أعياد النصر المجيدة.

وقال عبدالرازق، إن القوات المسلحة تقوم بدور كبير في الحرب والسلم فقد قدمت ملحمة بكل معني الكلمة وباعتراف كل المؤسسات العسكرية العالمية واهل الخبرة وذلك خلال حرب أكتوبر 73، كما تقوم الآن بجهود مضنية في تنمية واستقرار مصر في شتي المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة عبد الرازق.

وكان المجلس قد اعتمد نتائج انتخابات اللجان النوعية المختلفة وما أفرزته من هيئة مكاتب تلك اللجان ولم يعترض نائب واحد على تلك الانتخابات، وبالتالي وافق المجلس على هيئات مكاتب تلك اللجان والبالغ عددهم 14 لجنة نوعية.

ومن جانبه قدم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية التهنئة والشكر لرئيس المجلس، وقال في كلمته أمام الجلسة العامة انه يتقدم بالتهنئة لرئيس ووكيلي المجلس ولكل أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المختلفة بمناسبة فوزهم بمقاعدهم.

كما قدم الوزير الشكر والتقدير والاحترام لمنظومة الدولة المصرية وعلي رأسها قائد مصر وابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الوزير أنه يتمنى دوام التوفيق والسداد والتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشيوخ.