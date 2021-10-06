الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: القوات المسلحة تقوم بدور كبير في الحرب والسلم

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة أعياد النصر المجيدة.

وقال عبدالرازق، إن القوات المسلحة تقوم بدور كبير في الحرب والسلم فقد قدمت ملحمة بكل معني الكلمة وباعتراف كل المؤسسات العسكرية العالمية واهل الخبرة وذلك خلال حرب أكتوبر 73، كما تقوم الآن بجهود مضنية في تنمية واستقرار مصر في شتي المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة عبد الرازق.

وكان المجلس قد اعتمد نتائج انتخابات اللجان النوعية المختلفة وما أفرزته من هيئة مكاتب تلك اللجان ولم يعترض نائب واحد على تلك الانتخابات، وبالتالي وافق المجلس على هيئات مكاتب تلك اللجان والبالغ عددهم 14 لجنة نوعية.

ومن جانبه قدم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية التهنئة والشكر لرئيس المجلس، وقال في كلمته أمام الجلسة العامة انه يتقدم بالتهنئة لرئيس ووكيلي المجلس ولكل أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المختلفة بمناسبة فوزهم بمقاعدهم.

 كما قدم الوزير الشكر والتقدير والاحترام لمنظومة الدولة المصرية وعلي رأسها قائد مصر وابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأضاف الوزير أنه يتمنى دوام التوفيق والسداد والتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشيوخ.

رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ أعياد النصر المسلحة انتخابات اللجان النوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوقع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

الرئيس السيسي صاحب قرار .. أبرز ما قاله اللواء سمير فرج في «الندوة التثقيفية»

سنعمر سيناء وسنتجاوز تأخرنا 30 عاما.. أهم رسائل الرئيس السيسي في «الندوة التثقيفية»

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

مجلس الشيوخ يعتمد التشكيل الكامل للجان النوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران