الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لافروف»: إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي

لافروف
لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بشأن الاتفاق الذي أبرم في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب مفاوضات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "موسكو وطهران تتفقان على ضرورة استئناف مفاوضات فيينا في أقرب وقت ممكن، والجانب الإيراني جاهز".
وأضاف أن محاولات بعض الدول ربط استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بالتنازلات الإيرانية المحتملة بشأن قضايا لا علاقة لها بالصفقة، ستكون بلا جدوى.
من جهة أخرى، دعت روسيا وإيران، من خلال مباحثات وزيرا الخارجية، السلطات الأفغانية الجديدة إلى "محاربة الإرهاب بلا هوادة".
وقال لافروف عقب اللقاء "يجب أن تتوقف أفغانستان عن كونها مصدرا لعدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، ندعو السلطات الأفغانية الجديدة إلى محاربة الجماعات الإرهابية بلا هوادة، والإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة".
وقد ناقش الطرفان آفاق التعاون الإقليمي والدولي للمساعدة في إعادة إعمار أفغانستان بعد الصراع، وقال لافروف"لدى كل من روسيا وإيران مبادرات ذات صلة، تحدثنا اليوم عن كيفية تنسيق الجهود على النحو الأمثل".

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وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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