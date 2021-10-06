مجلس الشيوخ يعتمد التشكيل الكامل للجان النوعية

اعتمد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة.

وتوجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتهنئة للأعضاء الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، مشيرًا إلى أنه على ثقة ويقين بأن “التعاون المثمر سيكون عنوان العلاقة بين أعضاء اللجان من أجل الوصول لأداء أفضل لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية”.

وجاء تشكيل هيئات مكاتب اللجان على النحو التالي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

-عبدالله مين محمود عصر رئيسًا.

- محمد العناني وكيلًا.

- محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.

- فرج فتحي أمين سر.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

- هاني سري الدين رئيسًا.

- جمال عبدالحليم وكيلًا.

- ياسر زكي وكيلًا.

- أكمل نجاتي أمين سر.

لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

- عبدالحي عبيد رئيسًا.

- سماء سليمان وكيلًا.

- عبدالحكيم السادات وكيلًا.

- عايدة نصيف أمانة السر.

لجنة الدفاع والأمن القومي:

- اللواء أسامة كامل منتصر- ياوران رئيس الجمهورية وقائد سلاح المظلات الأسبق- رئيسًا.

- اللواء طارق نصير وكيلًا.

- اللواء محمد جاد وكيلًا.

- اللواء خالد فوزي أمين سر.

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

- محمد حلاوة رئيسًا.

- محمد المنزلاوي وكيلًا.

- تيسير مطر وكيلًا.

- أحمد الجندي أمين سر.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

- عبدالخالق عياد رئيسًا.

- عمرو عزت وكيلًا.

- مجدي عبدالرحيم سليم وكيلًا.

- نهى أحمد فتحي أمين سر.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

- خالد محمد سعيد رئيسًا.

_ فايز إبراهيم محمد وكيلًا.

- أكمل الله فريد وكيلًا.

- أحمد صبور أمين سر.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- نبيل دعبس رئيسًا.

- أحمد البدري وكيلًا.

- راندا مصطفي وكيلًا.

- ناجح جلال أمين السر.

لجنة الشباب والرياضة:

- أحمد أبوهشيمة رئيسًا.

- شريف فرج الجابري وكيلًا.

- أحمد دياب وكيلًا.

- محمد عمارة أمين سر.

لجنة الصحة والسكان:

- محمد زكي جزر رئيسًا.

- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.

- علي مهران وكيلًا.

- أحمد عبدالماجد الأحمر أمين سر.

لجنة الزراعة والري:

- عبدالسلام مصطفي الجبلي رئيسًا.

- جمال أبوالفتوح وكيلًا.

- محمد السباعي وكيلًا.

- عز الدين جودة أمين سر.

لجنة حقوق الإنسان:

- محمد هيبة رئيسًا.

- أبوالفتوح محمد وكيلًا.

- محمد مجدي فريد وكيلًا.

- رشا نصر أمين سر.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

- محمود مسلم رئيسًا.

- محمد سعيد وكيلًا.

- سها سعيد وكيلًا.

- محمود القط أمين سر.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

- يوسف السيد رئيسًا.

- محمد سليم وكيلًا.

- نادر سليم نسيم وكيلًا.

- خضرة سالم أمين سر.