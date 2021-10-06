أسرار رشاقة جينيفر لوبيز ونضرة بشرتها بعد الخمسين

تعد جينيفر لوبيز، واحدة من أكثر المشاهير التي تشغل بال الكثيرين، على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، يتسأل البعض: "كيف تبلغ جينيفر لوبيز 52 عامًا؟" كما أنها أم لطفلين، ولكنها دائمة الشباب، أيقونة عصرها من النجومية والجمال، ومع تغييرات الزمن، تظل تتمتع بجسم رشيق ومثالي، وبشرة صحية.

ونستعرض في السطور التالية، أسرار جمالها، وفقًا لموقع timesofindia.

ممارسة التمارين المنزلية

ممارسة التمارين المنزلية

أصبحت التدريبات المنزلية، أمر لابد منه، منذ عام 2020، بسبب انتشار وباء كورونا، ولكن هناك الكثير ممن أكدوا على الراحة على أداءا التمارين الرياضية بالمنزل، جنيفر هي واحدة منهم.

تحرص المغنية الشهيرة، على أداء التمارين الرياضية بجد في المنزل، فإن إحدى أكثر التمارين التي تفضل جينيفر ممارستها في المنزل هي اتباع تمرين الجري الدائري في المنزل، حيث نشرت في إحدى منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تركض حول حديقتها الخاصة وتمارس رياضتها المفضلة، مع أداء تمارين الضغط.

ممارسة التمارين المنزلية

رفع الأثقال لجسم مثالي

هناك فوائد رائعة لرفع الأثقال، كجزء من نظام التمرين اليومي، من فقدان الوزن، بناء عضلات البطن قوية حتى النخاع، فيعتبر تدريب الوزن إضافة رائعة لنظام الشخص الرياضي، خاصة للنساء، وبالنسبة إلى جينيفر، فإن رفع الأثقال أحد التمارين الرياضية التي تفضلها، وهى سر ظهور عضلات بطنها.

ممارسة التمارين المنزلية

تدريبات الرقص

لوبيز أيضًا راقصة موهوبة تشعل الأجواء عندما تكون على المسرح، لديها طاقة متجددة دائمًا، بفضل جلسات ممارسة الرقص المنتظمة، تدريبات تساعدها على البقاء في حالة جيدة، لا تجد وقتًا لإجراء التدريبات على الرقص كل يوم، بل إنها أيضًا سبق وعبرت عن حبها للرقص بأنه هو شيء يبقيها سعيدة، فهي تقول دائمًا: "الرقص هو مفتاح سعادتها".

ممارسة التمارين المنزلية

ماذا تأكل لوبيز؟

تتبع جينيفر نظامًا غذائيًا صارمًا، فيما يتعلق بنوع الكربوهيدرات التي تتناولها، من دقيق الشوفان، والحبوب الكاملة، والبطاطا الحلوة، الكينوا، كما تفضل تناول الخضروات والفواكه الصحية، وتتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من السكر.