الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: العقار الأمريكى لعلاج «كورونا» سيُحدث تغييرًا كبيرًا

علاج كورونا
علاج كورونا

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن العقار الأمريكي لعلاج فيروس كورونا المستجد من شأنه تغيير الكثير من الأوضاع وخفض الوفيات وتقليل نسب التواجد في المستشفيات.

وأشار «أبوبكر»، إلى أنه تم اختبار عدد من العقاقير لعلاج فيروس كورونا، والعقار الأمريكي أثبت نجاحه.
وأضاف "أبوبكر"- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أن منظمة الصحة العالمية تراجع الأدلة العلمية للعقار الأمريكي، وستحتاج المزيد من الوقت لتوفيره لكافة الدول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوقع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

الرئيس السيسي صاحب قرار .. أبرز ما قاله اللواء سمير فرج في «الندوة التثقيفية»

سنعمر سيناء وسنتجاوز تأخرنا 30 عاما.. أهم رسائل الرئيس السيسي في «الندوة التثقيفية»

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

فى مواجهة مع تاجر سلاح.. النائب العام يأمر بالتحقيق فى استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران