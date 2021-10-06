«الصحة العالمية»: العقار الأمريكى لعلاج «كورونا» سيُحدث تغييرًا كبيرًا

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن العقار الأمريكي لعلاج فيروس كورونا المستجد من شأنه تغيير الكثير من الأوضاع وخفض الوفيات وتقليل نسب التواجد في المستشفيات.

وأشار «أبوبكر»، إلى أنه تم اختبار عدد من العقاقير لعلاج فيروس كورونا، والعقار الأمريكي أثبت نجاحه.

وأضاف "أبوبكر"- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أن منظمة الصحة العالمية تراجع الأدلة العلمية للعقار الأمريكي، وستحتاج المزيد من الوقت لتوفيره لكافة الدول.