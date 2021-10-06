تصدرت مؤشرات البحث.. ريهام سعيد تثير الجدل بـ 9 تصريحات عن السحر الأسود

تصدرت الإعلامية ريهام سعيد مؤشرات البحث عقب بثها فيديو، فجر اليوم الاربعاء، تحكى فيه عن تعرضها للسحر الأسود، وترصد "الدستور" أبرز تصريحاتها خلال ساعات خلال الفيديو.

_ توجهت بسؤال للداعية مصطفى حسني عن ما أصابنى بالسحر الاسود، ونصحنى بالاعتماد على سورة البقرة بشكل دائم.

_كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق.

_الناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده.

_ مش جهة واحدة بس اللى بتعملى السحر الاسود.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة.

_أشعر بالانهيار التام وقت الصلاة .

_ أواظب على سورة البقرة ولكن هناك شيء يمنعنى من تكمليتها.

_ طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا، فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير، لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدرتى.

_ السحر طلع عالم أسود"، موجهة حديثها لجمهورها: "أوعوا تروحوا لشيوخ بحجة أنه يعرف أن عندك حاجة.. لأنه بيكشف عليكي وكل مسام جسمك بتتفتح فبتبقى معرضة أكثر للسحر والحسد".

_ كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلاً الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص.. أنا زهقت وفكرة أن حد يأذيني بتبقى صعبة أوي."