الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد «الأرثوذكسية» للتهنئة بذكرى أكتوبر (صور)

استقبال وفد الكنيسة
استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر وترأس الوفد الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بحضور أعضاء البرلمان.

IMG-20211006-WA0111
استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

ورحب محافظ الدقهلية بوفد مطرانية الأقباط بميت غمر، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لإستكمال مسيرة تنمية الوطن وتحقيق المصلحة العامة لجموع المواطنين على مستوي المحافظة.

IMG-20211006-WA0110
استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الانتصارات والأمن والأمان بفضل القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى والشرطة المصرية العريقة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

IMG-20211006-WA0109
استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

وقال مختار أدعو الله بمزيد من التوفيق لمصر وشعبها وقيادتها الرشيدة لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

أيمن مختار الدقهلية الكنيسة القبطية وفد الكنيسة انتصارت اكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفى

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات ونشاط للرياح.. تفاصيل حال الطقس خلال الـ72 ساعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

انتصار السيسى: حرب أكتوبر جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم

ذكرى النصر.. السيسى: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم الرئيس الراحل أنور السادات

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تتلقى 100 عمل من 40 شركة إنتاج فنى

سائق أول سيارة تخترق خط بارليف: كنت سببًا في الاستغناء عن الخبراء الروس أثناء أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

ماجد حبته

مأزق «فيسبوك».. وسلامتنا!

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر