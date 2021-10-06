محافظ الدقهلية يستقبل وفد «الأرثوذكسية» للتهنئة بذكرى أكتوبر (صور)

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر وترأس الوفد الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بحضور أعضاء البرلمان.

استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

ورحب محافظ الدقهلية بوفد مطرانية الأقباط بميت غمر، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لإستكمال مسيرة تنمية الوطن وتحقيق المصلحة العامة لجموع المواطنين على مستوي المحافظة.

استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الانتصارات والأمن والأمان بفضل القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى والشرطة المصرية العريقة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

استقبال وفد الكنيسة الأرثوذكسية

وقال مختار أدعو الله بمزيد من التوفيق لمصر وشعبها وقيادتها الرشيدة لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.