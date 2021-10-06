رسائل تهنئة بنصر 6 أكتوبر 1973 وموعد الإجازة لموظفي القطاع العام والخاص

رسائل تهنئة بنصر 6 أكتوبر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع ذكرى الاحتفال بعيد القوات المسلحة في يوم النصر على جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أبرز الرسائل الاحتفال التي يمكن تبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية و موعد الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر.

رسائل تهنئة بنصر 6 أكتوبر

ويبحث الملايين من المواطنين المصريين عن رسائل معايدة للتداول عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد الذي أحزر فيه رجال القوات المسلحة المصرية نصرا محققا على جيش الاحتلال الإسرائيلي في سيناء الحبيبة ولعل من أبرزها:

تحية لكل جندي وضابط مصري استشهد من أجل الدفاع عن الوطن.

كل عام وأنتم بخير في ذكرى يوم النصر.

في يوم العزة والكرامة.. تحية وفاء لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة.

كل عام والشعب المصري بخير في ذكرى انتصارات أكتوبر.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2021

وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص على ضم الإجازات الرسمية للإجازات العطلات الأسبوعية ما عدا الإجازات الدينية فإن الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة يحصلون على إجازة عيد القوات المسلحة المصرية يوم الخميس 7 أكتوبر بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر.

وسيتم غلق كافة المؤسسات والمصالح والهيئات العامة والإدارات المحلية وشركات قطاع العام والخاص وشركات قطاع الأعمال الحكومية بأجور كاملة وذلك وفقا لقانون العمل الذي ينظم علاقة العمل بين الموظف والمنشأة التي يعمل بها وينظم الإجازات والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وإنهاء علاقة العمل بين الطرفين وغيرها من أمور التي تراعي حقوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.

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رسائل تهنئة بنصر 6 أكتوبر ومواعيد البنوك من أكثر الكلمات التي تحظى على معدلات مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث يحصل العاملين بالقطاع المصرفي المصري على إجازة 3 أيام متتالية هم الخميس 7 أكتوبر بدلا من الإجازة الرسمية وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ويومي الإجازة الأسبوعية للبنوك الجمعة والسبت 8 و9 أكتوبر.