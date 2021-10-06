ارتفاع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أسعار الدواجن والفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث " جوجل" عن أسعار الدواجن والفراخ بأنواعها المختلفة اليوم الأربعاء الموافق ٦أكتوبر ، حيث يعد الغذاء الرئيسي للمصريين، وتشهد أسعار الدواجن استقرار ملحوظًا منذ بداية هذا العام الجاري، ولكن ارتفعت بنسبة ضئيلة منذ أيام ولكن لم تلك الزيادة على حركة سوق الدواجن، وذلك على عكس ما كانت عليه أسعار الفراخ والكتاكيت في العام الماضي 2020 والتي شهدت بدورها تذبذباً كبيراً تأثراً بجائحة كورونا التي ضربت مصر والعالم.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير في ظل ما تقدمه من الخدمات اليومية لقرائها، أسعار الدواجن والفراخ بالبورصة والسوق المصري ، اليوم الأربعاء ٦أكتوبر.

أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعاً جديداً في سعر الكيلو تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم، لتسجل الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن 28 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو وصلت متوسط 35 جنيه، والفراخ الأمهات استقرت عند 23 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

وعن أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء ٦ أكتوبر فسجلت 13 جنيه كأعلى سعر لها اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت، وسجلت 12.5 جنيه في شركة الوطنية و12 جنيه في العناني، وأقل سعر للكتكوت اليوم في منير السقا 9.75 جنيه.

فيما وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء 29 سبتمبر متوسط 6.5 جنيه للكتكوت، كما سجل الكتكوت الأبيض قطعان 9 جنيه للكتكوت.

سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعاً في بعض البورصات العاملة بالسوق مثل منير السقا والمنصورة للدواجن لتسجل بهما 27 جنيه للكيلو، أما باقي البورصات فسجلت 26 جنيه، وذلك وفق الأسعار التالية.

وعن سعر الكتكوت الابيض اليوم فسجل 12.5 في شركة نيوهوب إيجيبت، و11.5 في شركة الوطنية، و 11 جنيه في العناني، و10.5 في الوادي، و10.25 في القاهرة للدواجن، بينما سجل الكتكوت الساسو اليوم متوسط 6.5 جنيه.