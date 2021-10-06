احتفالا بانتصارات أكتوبر.. المسرح القومي للأطفال يقدم «عبور وانتصار» بالإسماعيلية

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "عبور و انتصار" من إنتاج الفرقة ، قدم مساء أمس الثلاثاء أول ليالي عرضه بمحافظة الإسماعيلية على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية ، و ذلك في إطار الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال التابع لوزارة الثقافة.

وأشار مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إلى أن جميع العروض تقدم بالمجان و ذلك طبقا لخطة مشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الإجتماعي ، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع.

و أضاف " حسن " أن العرض يقدم بالمحافظة، حتى السبت المقبل 9 أكتوبر في تمام الثامنة مساء.

- تفاصيل عرض "عبور وانتصار"

و جدير بالذكر ان عرض "عبور و انتصار "هو مسرحية وطنية استعراضية، تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973، وهو من بطولة هانى كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، حسن يوسف ، عادل الكومي ، أيمن بشاي هناء سعيد ، سكر ، الطفل مازن علوان ، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.

و يهدف العرض إلى تنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة، حيث يتناول العرض فترة الإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر 1973، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تحول الهزيمة إلى نصر كبير .

وكان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، قد قال إن بيت المسرح يحتفي مع الشعب المصري ابتداءا من 6 أكتوبر بانتصارات اكتوبر المجيدة، وهي الذكرى التي حفرت في الوجدان بحروف من نور لتجسد بطولات وتضحيات الشعب المصري العظيم,