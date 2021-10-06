الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: مصر لم تسع يوماً لحروب أو نزاعات لتحقيق أطماع غير شرعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التي حاربت واستردت أرضها هي مصر ذاتها التي تسعى دائماً إلى تحقيق السلام، فلم تسع مصر يوماً لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الاستيلاء دون حق على ممتلكات ومقدرات الآخرين ولكن نسعى دائماً لمد يد التعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي: “تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات فالحروب التقليدية التي اعتدنا عليها أو اعتدنا خوض غمارها في الماضي تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها”.

وأشار إلى أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني “لنحافظ على وطننا ومقدرات شعبنا باعتباره الأمانة التي ارتضينا أن نحملها”.

وأضاف الرئيس: "لعلني استحضر في هذه المناسبة الغالية أهمية وقيمة الدروس الملهمة التي علمنا إياها نصر أكتوبر الذي لم يكن نصراً عسكرياً فحسب بل نموذجاً فريداً من التكاتف والوعي الشعبي بين المصريين بكافة أطيافهم وملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة لتغير واقع مرير ولتحقيق الانتصار لتأخذ بأسباب النجاح من المنهج العلمي في الإعداد والتخطيط ومن دراسة نتائج تجارب الماضي والعمل والكفاح ليل نهار لبلوغ الهدف وتحقيق النصر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي صاحب قرار .. أبرز ما قاله اللواء سمير فرج في «الندوة التثقيفية»

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

الرئيس السيسي: «أهالي سيناء عرّضوا حياتهم للخطر لاستعادة كامل الأرض»

اعرف.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 (تفاصيل)

عبر صفحة للزواج في «فيسبوك».. تأجيل محاكمة 8 شكلوا عصابة للسرقة بالبساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران

الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل شخصين فى بيت لحم والقدس