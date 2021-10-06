السيسي: مصر لم تسع يوماً لحروب أو نزاعات لتحقيق أطماع غير شرعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التي حاربت واستردت أرضها هي مصر ذاتها التي تسعى دائماً إلى تحقيق السلام، فلم تسع مصر يوماً لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الاستيلاء دون حق على ممتلكات ومقدرات الآخرين ولكن نسعى دائماً لمد يد التعاون كنهج راسخ لتحقيق الخير والبناء والتنمية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي: “تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات فالحروب التقليدية التي اعتدنا عليها أو اعتدنا خوض غمارها في الماضي تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها”.

وأشار إلى أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني “لنحافظ على وطننا ومقدرات شعبنا باعتباره الأمانة التي ارتضينا أن نحملها”.

وأضاف الرئيس: "لعلني استحضر في هذه المناسبة الغالية أهمية وقيمة الدروس الملهمة التي علمنا إياها نصر أكتوبر الذي لم يكن نصراً عسكرياً فحسب بل نموذجاً فريداً من التكاتف والوعي الشعبي بين المصريين بكافة أطيافهم وملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة لتغير واقع مرير ولتحقيق الانتصار لتأخذ بأسباب النجاح من المنهج العلمي في الإعداد والتخطيط ومن دراسة نتائج تجارب الماضي والعمل والكفاح ليل نهار لبلوغ الهدف وتحقيق النصر".