رئيس الحكومة اللبنانية: بدء الإصلاحات لوقف النزيف المالى ومعالجة الأوضاع الطارئة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة الأوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالإصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزيف المالي والنهوض بالإدارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج إصلاحي طويل الأمد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له.



جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة للشئون الخارجية الألمانية نيلز أنين، والوفد المرافق له اليوم في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)، والذي شهد استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف ميقاتي أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما ألمانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها، مشددًا على أن لبنان قادر رغم الصعوبات على النهوض من جديد.



وأوضح أن من أولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، إضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقرًا وتأمين المستلزمات الحياتية لها، مشددًا على التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الإنمائية وبشكل خاص إعادة إعمار ميناء بيروت.



وجدد ميقاتي، الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لما يشكله هذا الاستحقاق من أولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد بأحكام الدستور.