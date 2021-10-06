التحفظ على 31 مليون قرص تخسيس ومكملات غذائية بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 1772 كرتونة بها 31 مليون و986 ألف قرص تخسيس ومكملات غذائية و94 كرتونة بها 108 آلاف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل حاويتين ادوات منزليه قادمة من الصين قبل تهريبها داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وطلب اوراق الشحنة لفحصها.

تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاويتان قادمة من الصين وشمولها مستنديا عبارة عن مستلزمات منزلية بوزن قائم 37 طن، داخلها أدوية تخسيس محظورة.

تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة جمركية، وضباط مباحث ميناء الإسكندرية، فتبين أن في مقدمة الحاوية عدد من الطرود التي تحتوي على محضرات طعام ومضرب بيض منزلية كهربائية، ووجود 1772 كرتونة بها 31 مليون 986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 ألف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل الحاوية قبل تهريبها داخل البلاد، إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4080 عبوة منشطات و4776 عبوة مستحضرات تجميل و1,120 طن "مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج مستحضرات التجميل والمنشطات "بدون ترخيص"، مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته على 4080 عبوة "منشطات" مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"، و4776 عبوة مستحضرات تجميل "شامبو وكريمات وماسك وجه "مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة وغير مسجلة "منتج نهائى" و 1,120 طن "مكملات غذائية "معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" و 1,065 طن "بروتين ، وسكروزمانى، وكاكاو" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.