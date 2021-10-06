«مياه بني سويف»: بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة «تزمنت»

اجتمعت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالقائمين على أعمال تطوير محطة معالجة "تزمنت - بني سويف"، وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، وذلك لمناقشة أعمال التطوير والوقوف على آخر المستجدات والتطورات، وبدء التشغيل التجريبي للمحطة.

وأضافت أن تطوير محطة معالجة "تزمنت" من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، يأتي في إطار استراتيجية الشركة في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي كأحد مساعي وأهداف الشركة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وحماية الموارد المائية.