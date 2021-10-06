الصحة العالمية: ما زالت الدراسات تُجرى على أمان حصول الأطفال على لقاحات كورونا

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك العديد من الدول بإقليم شرق المتوسط العودة للمدارس، العودة للدراسة، وكان التطعيم بلقاحات فيروس كورونا أبرز العوامل التي تساعد على عودة المدارس بشكل طبيعي.

وأوضح أنه مازالت الدراسات تُجرى على امان حصول الأطفال تحت سن 13 عام على لقاحات فيروس كورونا.

وشدد رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تطعيم كافة العاملين في المدارس والمنظومات التعليمية في الأولوية، بالإضافة إلى تطعيم الأباء والأمهات والأجداد والأخوات لحماية كافة أفراد الأسرة في المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة البث المباشر التى تعقدها منظمة الصحة العالمية، الأن، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة الاجتماع الإقليمي السنوي للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والذي يعقد خلال أيام، ويجمع 22 وزيرًا للصحة، علاوة على ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن المؤتمر سيناقش أهم الملامح والقضايا الصحية الرئيسية، التي ستناقشها اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط خلال اجتماعها الإقليمي.

وتابعت في بيان لها: «بمناسبة قرب انعقاد الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، نعقد جلسة بث مباشر مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط في إحاطة حول أهم ملامح هذه الدورة والقضايا الصحية ذات الأولوية على جدول الأعمال».